Bürgermeisterwahl in Schwanewede: Stichwahl in zwei Wochen Stand: 22.11.2020 08:14 Uhr Die Wahl am Sonntag hat keinen Sieger hervorgebracht: Christina Jantz-Herrmann (SPD) entging knapp der Mehrheit und muss sich in der Stichwahl Dieter von Bistram (parteilos, Kandidat der CDU) stellen.

Jantz-Herrmann kam auf 49,1 Prozent der Stimmen. Von Bistram, ihr stärkster Konkurrent, auf 34,4 Prozent. Mit im Rennen um das Amt des Verwaltungschefs waren noch Dörte Gedat (Grüne) und Thomas Witte (parteilos). Die neue Abstimmung wird in zwei Wochen, also am 6. Dezember, stattfinden.

Reine Briefwahl

Die Wahl fand wegen der Corona-Pandemie als reine Briefwahl statt. Ursprünglich sollte auch schon am 15. November gewählt werden. Insgesamt waren etwa 16.560 Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahlbeteiligung lag bei 65,28 Prozent.

Weitere Informationen Übersicht: Wahlen in Niedersachsen 2020 21 Direktwahlen gibt es im Jahr 2020 in Niedersachsen. Gewählt werden Bürgermeister sowie ein Landrat. Eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.11.2020 | 06:30 Uhr