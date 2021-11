Bürgerentscheide: Niedersachsen stellt Rekord ein Stand: 28.11.2021 08:00 Uhr In Niedersachsen wird nach Angaben eines Vereins in diesem Jahr der Rekord an Bürgerentscheiden egalisiert. Am Sonntag ist in Sande landesweit der elfte - so viele hat es zuvor nur 2019 gegeben.

Laut dem Verein "Mehr Demokratie" waren von den bisherigen zehn Bürgerentscheiden in diesem Jahr sechs erfolgreich. Der Bürgerentscheid am Wochenende ist laut Verein der 134. in der Geschichte Niedersachsens - seit Ende 1996 sind kommunale Bürgerbegehren und Bürgerentscheide möglich.

Abstimmung über Dorfgemeinschaftshaus

Am Sonntag wird den Angaben zufolge darüber abgestimmt, ob ein Dorfgemeinschaftshaus in der friesischen Gemeinde Sande erhalten werden soll. In den anderen Entscheiden in diesem Jahr ging es zum Beispiel um den Erhalt von Schulstandorten oder die Sanierung einer Eissporthalle.

Alle Bürgerentscheide in 2021 in Niedersachsen im Überblick:

7. Februar: Wangerland (gegen den Verkauf eines Gästehauses)

14. Februar: Walkenried (gegen die Fusion mit Bad Lauterberg)

21. März: Grafschaft Bentheim (für die Sanierung der Eissporthalle Nordhorn)

18. April: Heidekreis (für einen Zentralklinikumsstandort im Bereich Dorfmark)

25. April: Gieboldehausen (gegen einen Anbau am Schloss)

9. Mai: Samtgemeinde Brookmerland (gegen Verkauf der Störtebeker-Wohnanlage in Marienhafe)

20. Juni: Ilsede (für den Erhalt von Schulstandorten)

4. Juli: Glandorf (für Verbleib des Gedenksteins auf dem Thieplatz)

22. August: Barßel (gegen Neubau eines Bürgerhauses mit Verwaltungstrakt)

5. September: Saterland (gegen die geplanten Anlagen zur Mist- und Gülleverarbeitung am C-Port)

28. November: Sande (für den Erhalt des Dorfgemeinschaftshauses Cäciliengroden)

