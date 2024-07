Stand: 11.07.2024 15:22 Uhr Buckelwal in der südlichen Nordsee gesichtet

In der Nordsee ist ein junger Buckelwal entdeckt worden. Die Besatzung eines Vermessungsschiffes habe bereits Ende Juni bei der ostfriesischen Insel Baltrum ein Foto von dem Tier gemacht, teilte die Nationalparkverwaltung mit. Es handele sich eindeutig um einen Buckelwal. Diese großen Meeressäuger seien in der Deutschen Bucht ausgesprochen selten. Sie können in ausgewachsenem Zustand 12 bis 15 Meter lang werden und bis zu 30 Tonnen wiegen. Sie leben in polaren Meeren und ziehen zum Kalben in tropische Gewässer. Ihre genauen Wanderrouten seien nicht bekannt, sagt Thea Hamm, zuständig für Meeressäuger bei der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer in Wilhelmshaven. Meist würden die Buckelwale westlich der Britischen Inseln nach Süden ziehen. Möglicherweise sei dieses Jungtier für eine andere Route durch die Nordsee "abgebogen".

