Stand: 03.06.2022 10:23 Uhr "Buchhandlung des Jahres": Preis für Auricher Buchhandlung

Die Buchhandlung am Wall in Aurich ist Niedersachsens "Buchhandlung des Jahres". Kulturminister Björn Thümler (CDU) hat die entsprechende Auszeichnung an Inhaberin Susanne Kranz verliehen. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Thümler lobte, dass sich die Buchhandlung und der Börsenverein für die Leseförderung und Literaturvermittlung in ihrer Region stark mache - mit Ausstellungen, Lesungen, Kooperationen mit Kitas, Schulen und dem plattdeutschen Büro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.06.2022 | 13:30 Uhr