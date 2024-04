Stand: 05.04.2024 13:39 Uhr Brutaler Raub in eigener Wohnung: Polizei sucht diesen Mann

Nach einem Raubüberfall auf eine 59-Jährige in Goldenstedt (Landkreis Vechta) sucht die Polizei mit einem Phantombild nach einem Tatverdächtigen. Der Gesuchte soll sich mit einem Komplizen vor zwei Wochen bei der Frau als Mitarbeiter einer Firma ausgegeben haben, die zuvor in der Straße gearbeitet hatte. In der Wohnung seien die Männer dann brutal vorgegangen: Sie fesselten die Frau an einen Stuhl und raubten Bargeld und Schmuck. Die 59-Jährige ließen sie gefesselt zurück. Sie beschrieb den Mann laut Polizei mit 1,55 Metern Größe als sehr klein. Er sei etwa 40 Jahre alt, schmächtig und habe dunkelblonde Haare über einer hohen Stirn. Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern (04444) 96 72 20 oder (04441) 94 30 entgegen.

