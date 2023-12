Brücke auf Leitung gestürzt: Bahnverkehr Hamburg-Bremen gestört Stand: 14.12.2023 13:59 Uhr Der Bahnverkehr zwischen Hamburg und Bremen ist aktuell wegen eines Oberleitungsschadens beeinträchtigt. Teile einer Fußgängerbrücke waren bei Ottersberg (Landkreis Verden) auf die Leitung gestürzt.

Reisende müssen sich auf Ausfälle und Verspätungen einstellen, wie die Deutsche Bahn (DB) auf ihrer Homepage mitteilte. Alle ICE und IC würden auf der Strecke in beide Fahrtrichtungen umgeleitet und verspäteten sich deshalb um rund 60 Minuten. Zudem fallen den Angaben zufolge alle EC-Züge zwischen Hamburg und Basel (Schweiz) aus. Davon betroffen sind die Linien 6, 7, 8 und 9. Auch der Metronom ist von der Störung betroffen: Zwischen Bremen Hauptbahnhof und Rotenburg (Wümme) sei ein Busnotverkehr eingerichtet, hieß es.

Auch kurzfristige Zugausfälle auf Umleitungsstrecke möglich

Reisende, die zwischen Hamburg und Nordrhein-Westfalen unterwegs sind, sollen über Hannover fahren. Allerdings seien auf der Umleitungsstrecke wegen hoher Auslastung kurzfristig weitere Zugausfälle und weiträumige Umleitungen möglich. Die Halte an den Hauptbahnhöfen in Bremen, Osnabrück und Münster können ebenfalls entfallen.

Reparatur der Oberleitung soll am Abend abgeschlossen sein

Bei Ottersberg (Landkreis Verden) waren am Mittwochabend Teile einer Fußgängerbrücke aus Holz auf die Oberleitung gestürzt, teilte eine DB-Sprecherin auf Anfrage des NDR in Niedersachsen mit. Wie es dazu kommen konnte, sei unklar. Zur Schadenshöhe machten weder Bahn noch Bundespolizei nähere Angaben. "Unser Personal vor Ort arbeitet unter Hochdruck an der Beseitigung der Störung", hieß es seitens der Bahn. Die Reparatur soll voraussichtlich bis in den Abend hinein dauern. Wann sich der Bahnverkehr normalisiert, ist unklar.

