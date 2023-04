Stand: 18.04.2023 18:02 Uhr Briefträgerin versteckt 200 Briefe in Garage: Polizei ermittelt

Die Briefträgerin eines privaten Oldenburger Postunternehmens soll in Weener (Landkreis Leer) rund 200 Briefe in einer Garage abgelegt und nicht an die Empfänger zugestellt haben. Nach Informationen von NDR Niedersachsen waren darunter auch Anhörungsbögen und Behördenschreiben. Ein Großteil der Briefe wurde Ende des vergangenen Jahres frankiert. Offenbar wurde die Garage genutzt, um die Post und ein Zustellfahrrad unterzustellen. Die Polizei bestätigte den Fund der Briefe, wollte aber keine Details nennen. Es gebe einen vagen Tatverdacht, so eine Sprecherin. Die Polizei hat die Post beschlagnahmt und ermittelt nun, warum die Briefe nicht zugestellt wurden. Ob und wann die Briefe ihre Empfänger doch noch erreichen, konnte eine Sprecherin nicht sagen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.04.2023 | 06:30 Uhr