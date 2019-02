Stand: 07.02.2019 14:22 Uhr

"Brennstart": Lürssen-Werft baut neue Korvetten

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat am Donnerstag die Lürssen-Werft in Lemwerder (Landkreis Wesermarsch) besucht. Anlass war der sogenannte Brennstart, der Baubeginn von fünf Korvetten für die deutsche Marine. Dies sei ein guter Tag für die Marine, sagte von der Leyen und betonte, dass dieser Meilenstein mit vereinten Kräften erreicht worden sei.

Auftragsvolumen von mehr als zwei Milliarden Euro

Die rund 90 Meter langen Schiffe, die weltweit zum Einsatz kommen sollen, werden von der "Arbeitsgemeinschaft K130" (ARGE K130) geliefert. Dazu gehören neben der Lürssen-Werft die Unternehmen Thyssenkrupp Marine Systems und German Naval Yard Kiel. Die Lürssen-Werft hat den Auftrag als federführendes Unternehmen bekommen. Das Gesamtvolumen des Auftrags soll bei mehr als zwei Milliarden Euro liegen. Für die Waffensysteme kommen zusätzlich rund 500 Millionen Euro hinzu.

Videos 00:38 Nordmagazin Neue Korvetten: Lürssen-Werft erhält Zuschlag Nordmagazin Die Bundeswehr hat fünf neue Korvetten bestellt - im Umfang von fast zwei Milliarden Euro. Gebaut werden sollen die Schiffe unter anderem in der Lürssen-Werft in Wolgast. Video (00:38 min)

Nach Auslieferung: Korvetten werden in Rostock stationiert

Die Schiffe sollen zwischen 2022 und 2025 ausgeliefert werden. Heimatbasis auch für die neuen Korvetten vom Typ K-130 ist der Marinestützpunkt Rostock Hohe Düne. Im Marinekommando, das seinen Sitz ebenfalls in der Hansestadt hat, wird derzeit an Plänen für die Ausbildung der künftigen Besatzungen gearbeitet. Gebaut werden die Korvetten von einem Konsortium, dem neben der Lürssen-Werften-Gruppe auch Thyssen-Krupp Marine Systems, Blohm & Voss in Hamburg und die German Naval Yards in Kiel angehören. Nach dem heutigen ersten Stahlschnitt für die Korvette "Köln" in Lemwerder soll im Jahrestakt mit dem Bau der Schwesterschiffe "Emden", "Karlsruhe", "Augsburg" und "Lübeck" begonnen werden. In einer ersten Baureihe waren ab 2008 bereits fünf baugleiche Korvetten in Dienst gestellt worden. Deren Ablieferung hatte sich durch eine Pannenserie erheblich verzögert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.02.2019 | 09:30 Uhr