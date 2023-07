Brennender Autofrachter in der Nordsee soll abgeschleppt werden Stand: 29.07.2023 10:34 Uhr Möglicherweise noch an diesem Wochenende soll der in der Nordsee in Brand geratene Autofrachter "Fremantle Highway" weggeschleppt werden. Das Feuer war am Freitag kleiner geworden, erstmals konnten Bergungsspezialisten an Bord.

Den Experten war es gelungen, eine stabile Verbindung zu einem Schlepper zu legen. Dadurch sei es möglich, den Autofrachter an einen sichereren Ort zu ziehen, teilte die niederländische Küstenwache mit. Der Frachter lasse sich nun leichter bewegen und unter Kontrolle halten. Er solle zu einem provisorischen Ankerplatz weiter östlich, 16 Kilometer nördlich der Insel Schiermonnikoog, gebracht werden.

Wann mit dem Abschleppen der "Fremantle Highway" begonnen werden soll, hänge unter anderem von der Rauchentwicklung und dem Wetter ab. Der Schleppvorgang dauert voraussichtlich zwischen 12 und 14 Stunden, wie es weiter hieß. Wenn die Lage an Bord es später zulässt, soll das Schiff demnach in einen Hafen geschleppt werden. Welcher das sein werde, ist noch unklar.

Temperatur auf Frachter hat abgenommen

Das Feuer auf dem Frachter hatte nach Informationen der Küstenwache am Freitag deutlich abgenommen. Auch der Rauch und die Temperatur gingen zurück, sodass Spezialisten an Bord gehen konnten. Aus ist das Feuer aber noch nicht.

Nach dem Aufbau der neuen Schleppverbindung verließen die Experten die "Fremantle Highway" wieder. Die Berger müssen nun zunächst auch die Stabilität des Schiffes prüfen. Es ist unklar, wie lange der Frachter der Hitze standhalten kann. Ein Auseinanderbrechen oder Kentern soll aber unter allen Umständen vermieden werden. Die Infrastruktur- und Wasserbehörde hält das Schiff laut Bericht unterhalb der Wasserlinie für stabil und intakt. Der Schlepper hält die "Fremantle Highway" außerhalb der Fahrrouten anderer Schiffe. Der reguläre Schiffsverkehr könne in sicherer Entfernung vorbeifahren, hieß es.

AUDIO: Niedersachsens Umweltminister: Sicherheit auf Frachtern verbessern (7 Min) Niedersachsens Umweltminister: Sicherheit auf Frachtern verbessern (7 Min)

Feuer auf Autofrachter kann wieder aufflammen

"Es scheint, als habe sich die Situation auf dem Schiff etwas stabilisiert", sagte die Sprecherin für die Verwaltung der Insel Ameland, Heidi Bunicich, am Freitag. "Wir haben verschiedene Notfallpläne hier, um mit verschiedenen Szenarien umgehen zu können." Für eine Entwarnung sei es aber noch zu früh, betonte die Küstenwache. Das Feuer könne auch wieder aufflammen.

Wie geht es mit "Fremantle Highway" weiter?

Nach Einschätzung von Kim Detloff vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) ist es eine gute Möglichkeit, das Schiff weiter auf See zu schleppen und vom Wattenmeer fernzuhalten. Damit gewinne man Zeit. Auch das Schiff brennen zu lassen und zu hoffen, dass das Feuer an Nahrung verliert, sei eine gute Option.

Eine andere Möglichkeit sei, den Frachter zu einem Nothafen zu schleppen, um von dort aus Löschversuche zu unternehmen. Oder man versuche, das Schiff zu "beachen" - also das Schiff auf Grund zu setzen, sollte es zu sinken drohen. So könne man die Bergung von Treibstoffen und Ladungen ermöglichen.

AUDIO: NABU zu Frachter-Havarie: "Es wird nicht gut ausgehen für die Natur" (27.07.2023) (5 Min) NABU zu Frachter-Havarie: "Es wird nicht gut ausgehen für die Natur" (27.07.2023) (5 Min)

500 Elektroautos an Bord

Das Frachtschiff ist laut Reederei mit 3.783 Autos beladen. 500 davon seien Elektroautos, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Anfangs war von 25 Elektroautos die Rede gewesen. Die "Fremantle Highway" war in der Nacht zu Mittwoch vor der niederländischen Insel Ameland in Brand geraten. Eines der E-Autos soll explodiert sein, wie im Funkverkehr der Rettungskräfte mitgeteilt wurde. Die genaue Brandursache ist noch unbekannt.

Die Arbeiten gestalten sich laut niederländischer Küstenwache aber schwierig. Ein Löschen der Flammen sei nicht möglich, weil das Wasser nicht ablaufen und deshalb den Frachter zum Sinken bringen könnte. Dazu, wie lange das Schiff dem Feuer und der Hitze standhalten kann, machte die Küstenwache keine Angaben.

Besatzungsmitglied stirbt nach Sprung aus 30 Metern Höhe

Nach Ausbruch des Brandes in der Nacht zu Mittwoch war ein Großteil der 23-köpfigen Besatzung der "Fremantle Highway" per Hubschrauber in Sicherheit gebracht worden. Sieben Besatzungsmitglieder waren zuvor von Bord gesprungen - etwa 30 Meter in der Tiefe. Wie aus dem Funkverkehr hervorgeht, verletzten sie sich dabei. Ein Mann starb auf einem Rettungsboot.

