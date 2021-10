Stand: 12.10.2021 07:15 Uhr Brennender Akku: Zwei Personen ins Krankenhaus eingeliefert

Der Brand eines Akkus hat in der Nacht zu Dienstag einen Feuerwehreinsatz in Stuhr (Landkreis Diepholz) ausgelöst. Ein Ehepaar wurde mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der brennende Akku den Keller des Mehrfamilienhauses stark verqualmt. Das verletzte Ehepaar wohnte direkt darüber. Die anderen Hausbewohner bemerkten den Brand rechtzeitig und konnten sich in Sicherheit bringen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.10.2021 | 06:30 Uhr