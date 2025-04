Bremervörde: Lebende Würgeschlange in Altkleidercontainer entdeckt Stand: 14.04.2025 12:47 Uhr In Bremervörde (Landkreis Rotenburg) ist am Samstag eine lebende Schlange in einem Altkleidercontainer gefunden worden. Es handelt sich um eine Würgeschlange der Art Boa Constrictor.

Das sagte eine Sprecherin der Polizei Bremervörde dem NDR Niedersachsen am Sonntag. Ein Mitarbeiter habe die Schlange beim Entleeren des Containers entdeckt. Sie sei in einem Kopfkissenbezug gefangen gewesen. Das Kopfkissen war der Sprecherin zufolge mit einem Ladekabel zugebunden. Die Beamten gehen davon aus, dass der Besitzer oder die Besitzerin die Schlange lebendig entsorgen wollte. Dabei sei ihr Tod in Kauf genommen worden, so die Sprecherin. "Die Schlange wurde so eingepackt, dass sie nicht selbstständig flüchten konnte, so etwas passiert nicht aus Versehen."

Schlange wurde in eine spezielle Tierauffangstation gebracht

Die Polizeibeamten brachten die Schlange nach dem Fund in eine Wildtierauffangstation in Soltau (Landkreis Heidekreis). Dort soll sie vorerst bleiben. Für den Transport ließen die Beamten die Schlange auf Anraten eines Experten aus Soltau in dem Kopfkissenbezug. Die Schlange ist der Polizei zufolge zwischen einem und zwei Metern groß. Die Experten gehen laut der Sprecherin davon aus, dass es sich bei dem Exemplar um eine besondere Farb-Züchtung handelt. Ihre Haut habe eine helle gräuliche und eine damit für Boas untypische Farbe. Ihr Biss ist laut einem Sprecher der Polizei Rotenburg für Menschen nicht giftig.

Boa bewegte sich beim Fund kaum

Der Schlange geht es laut Polizei den Umständen entsprechend gut. Bei ihrem Fund sei sie allerdings sehr kalt gewesen, sie habe sich kaum bewegen können, sagte die Sprecherin, die bei dem Einsatz vor Ort war. "Ich musste sie erst mal wachstupsen, bis sie sich träge bewegte." Am Montag soll die Schlange tiermedizinisch untersucht werden. Wie lange sie in dem Container gefangen war, sei unklar. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise zum Eigentümer oder der Eigentümerin. Es drohe ein Bußgeld wegen einer Ordnungswidrigkeit.

