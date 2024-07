Stand: 23.07.2024 10:49 Uhr Bremervörde: Autofahrer stirbt bei Unfall an Bahnübergang

Bei einem Unfall an einem Bahnübergang in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) ist ein 65 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann war am Montagmorgen mit seinem Wagen unterwegs, als er ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge gesundheitliche Probleme bekam. Er sei ungebremst nach links von der Fahrbahn abgekommen, habe eine Gleisanlage überfahren und sei schließlich mit seinem Wagen gegen einen großen Stein geprallt, so die Polizei. Daraufhin überschlug sich das Auto. Der 65 Jahre starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch am Unfallort.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min