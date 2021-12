Stand: 27.12.2021 09:55 Uhr Bremervörde: 66-Jährige stirbt an Unterkühlung

Anwohner haben in der Stadt im Landkreis Rotenburg am Sonntagmorgen eine 66-Jährige gefunden, die leblos in der Auffahrt zu einem Nachbargrundstück lag. Rettungskräfte versuchten die stark unterkühlte Frau zu reanimieren, sie verstarb aber wenig später in einer Klinik. Nach Polizeiangaben stammte die Frau aus Bremervörde. Bisher ist noch unklar, wie sie zu der Auffahrt gelangte. Die Polizei ermittelt. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht.

