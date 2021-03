Stand: 02.03.2021 09:07 Uhr Bremerhaven führt Maskenpflicht in Innenstadt ein

In Bremerhaven gelten ab sofort strengere Corona-Regeln. Das hat der Magistrat der Stadt beschlossen. Grund sind die deutlich gestiegenen Infektionszahlen. Ab sofort müssen die Bürgerinnen und Bürger in der Innenstadt und dem gesamten Ortsteil Mitte eine Maske tragen. Zusätzlich sollen auch in Autos alle Personen, die nicht zu einem Hausstand gehören, eine Maske tragen - ausgenommen davon ist der Fahrer. Die Regeln gelten zunächst bis Mitte März.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.03.2021 | 08:30 Uhr