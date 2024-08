Bremerhaven feiert Maritime Tage: Hafenfest mit 70 Schiffen

Stand: 13.08.2024 14:44 Uhr

Am Mittwoch beginnen die Maritimen Tage in Bremerhaven. Etliche Schiffe dort können von den Besuchenden auch betreten werden, es gibt Musik und Streetfood. Auch Menschen im Rollstuhl können an Segeltouren teilnehmen.