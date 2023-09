Stand: 29.09.2023 08:40 Uhr Bremerhaven: Zwei Wellensittiche auf dem Sperrmüll gefunden

Unbekannte haben in Bremerhaven einen Käfig mit zwei Wellensittichen auf den Sperrmüll gestellt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entdeckte ein Passant die beiden Tieren am Mittwochvormittag auf einem Haufen abholbereiten Sperrmüll im Stadtteil Lehe und rief die Polizei. Der Zeuge, der demnach selbst Vögel hält, hatte die gelb-grünen Sittiche aus dem Käfig geholt und in einen Karton gesetzt. Er habe angeboten, die Tiere in seine Obhut zu nehmen und sie zu versorgen. Laut Polizei sollte der Sperrmüll wenig später abgeholt werden. Die Anmelder des Sperrmülls hatten demnach keine Idee, woher der Käfig und die Sittiche kamen. Da die Beamten keine Hinweise zum Eigentümer hatten, überließen sie die Vögel dem aufmerksamen Zeugen.

