Bremerhaven: Weiter Brandwache nach Feuer auf Frachter Stand: 10.04.2022 11:52 Uhr Nach dem Feuer auf dem Frachter "Lascombes" in Bremerhaven bleibt die Brandwache noch bis Montag im Einsatz. Als Grund wird das immer wieder aufflammende Feuer genannt.

Die Situation hat sich nach Angaben der Einsatzkräfte allerdings deutlich entspannt. Seit Freitagabend gebe es keine Rauchentwicklung mehr, die Ausweitung des Feuers sei verhindert worden und auch erhöhte Temperaturen seien nicht mehr feststellbar, sagte ein Sprecher am Sonntag: "Wir sind langsam optimistisch." Die Löscharbeiten waren am Freitagabend beendet worden.

Immer wieder Rauchentwicklung in den Laderäumen

Der Brand war am 1. April in einem Laderaum voller Holz ausgebrochen. Die 21-köpfige Besatzung hatte das Schiff beim ersten Alarm unverletzt verlassen können. An den Tagen danach wurden aber immer wieder offene Flammen und Rauch beobachtet, zuletzt stieg am Freitag Rauch aus einem der Laderäume auf. 20 Feuerwehrleute rückten daraufhin an und löschten mehrere kleinere Brandherde.

Frachter liegt im Verbindungshafen

Bereits am Tag zuvor hatte der Kapitän die Feuerwehr alarmiert, weil er eine größere Rauchentwicklung bemerkt hatte. Die Leitstelle beorderte daraufhin zahlreiche Einsatzkräfte, drei Schlepper und Speziallöschgeräte der Feuerwehren Cuxhaven und Brunsbüttel zur Brandstelle. Der 190 Meter lange Frachter liegt im Verbindungshafen gegenüber der Lloyd Werft. Er fährt unter der Flagge der Marshall-Inseln.

