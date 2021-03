Stand: 01.03.2021 10:22 Uhr Bremerhaven: Vier Männer flüchten vor Polizei - Festnahme

Am späten Sonntagabend sind vier Personen vor einer Polizeikontrolle in Bremerhaven geflüchtet. Zollbeamte hatten den Pkw des Quartetts angehalten und die Polizei zur Unterstützung hinzugerufen. Als der Streifenwagen eintraf, flüchteten die Männer in ihrem Fahrzeug und beschleunigten laut Polizei auf mehr als 100 Stundenkilometer. Auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums liefen die Männer zu Fuß weiter. Einsatzkräfte nahmen die Verdächtigen im Alter von 19 bis 30 Jahren nach kurzer Verfolgung fest. Der 20-jährige Fahrer stand nach Angaben der Polizei unter Alkohol- und Drogeneinfluss und war sehr aggressiv. Er wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Führens eines Pkw ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.03.2021 | 13:30 Uhr