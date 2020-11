Stand: 05.11.2020 15:22 Uhr Bremerhaven: Vermeintlicher Streit ist nur lautstarker Sex

Was Nachbarn für einen schlimmen Streit eines Paares in Bremerhaven gehalten haben, hat sich bei Überprüfung als lautstarker Sex entpuppt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden die Beamten am Mittwochmorgen gegen 5.15 Uhr wegen der nächtlichen Ruhestörung alarmiert. "Die Bewohnerin dieser Wohnung und ihr Partner öffneten den Beamten die Tür ohne nennenswerte Bekleidung", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Das Paar gab an, sich nicht gestritten, sondern im Gegenteil sehr geliebt zu haben. Man wolle sich nun aber leiser verhalten.

