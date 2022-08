Stand: 18.08.2022 09:43 Uhr Bremerhaven: Teile der Nordmole abgesackt - Fähre fährt nicht

In Bremerhaven ist in der Nacht zu Donnerstag ein Teil der Nordmole abgesackt. Dadurch steht der Moleturm an der Einfahrt zur Geeste, einem Nebenfluss der Weser, schief. Die Wasserschutzpolizei ist vor Ort. Es wird befürchtet, dass der Leuchtturm ganz absacken und ins Wasser stürzen könnte. Die Einfahrt zur Geeste wurde gesperrt.

Weserfähre kann nicht fahren

Auch der Fährbetrieb der Weserfähre ist vorerst eingestellt worden. Nach Angaben der Reederei ist ein Ersatzverkehr geplant. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist bislang unklar. Offenbar war der betroffene Bereich schon seit Jahren baufällig. Zunächst hatte die "Nordsee-Zeitung" berichtet.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

VIDEO: Leidenschaft Leuchtturm (44 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.08.2022 | 10:00 Uhr