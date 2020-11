Stand: 25.11.2020 15:18 Uhr Bremerhaven: Radfahrer stirbt nach Unfall mit Sattelzug

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bremerhaven-Wulsdorf ist ein 50 Jahre alter Radfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei übersah der Fahrer eines Sattelzugs beim Rechtsabbiegen offenbar den vorfahrtberechtigten Mann. Der 50-Jährige geriet unter den Auflieger des Lastwagens und wurde von den Hinterachsen überrollt. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später in einem Krankenhaus verstarb.

