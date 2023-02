Stand: 14.02.2023 07:46 Uhr Bremerhaven: Polizeiauto kollidiert mit Radfahrerin

Ein Streifenwagen ist am Montagmorgen in Bremerhaven mit einer Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, war die Streife auf einer Einsatzfahrt. Unklar war zunächst, wer für den Unfall verantwortlich ist. Die 51-jährige Radfahrerin wurde verletzt in eine Bremerhavener Klinik gebracht. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Wie die Polizei berichtet, war der Streifenwagen um 6 Uhr wegen eines Alarms unterwegs. An einer Zufahrt zu einem Parkplatz stieß der Wagen mit der Frau zusammen. Der 32-jährige Fahrer des Wagens würde intern betreut, so die Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.02.2023 | 06:30 Uhr