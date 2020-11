Stand: 13.11.2020 09:38 Uhr Bremerhaven: Polizei stellt jugendlichen Autoknacker

Die Polizei in Bremerhaven hat in der Nacht zu Freitag einen 15-Jährigen festgenommen. Der Jugendliche soll nach Angaben eines Sprechers für mehrere Autoaufbrüche verantwortlich sein. Ein Anwohner hatte beobachtet, wie sich eine Person an einem Pkw zu schaffen machte und eine Scheibe einschlug. Die alarmierten Beamten konnte daraufhin den 15-Jährigen in der Nähe des Tatorts stellen. Der Jugendliche räumte ein, noch weitere Autos aufgebrochen zu haben. Er blieb zunächst in Gewahrsam.

