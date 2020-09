Stand: 01.09.2020 08:55 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bremerhaven: Nordsee-Mitarbeiter streiken

Beschäftigte der Restaurantkette Nordsee in Bremerhaven wollen bis einschließlich Donnerstag die Arbeit niederlegen. Nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) geht es unter anderem um einen Sozialtarifvertrag. Dieser soll die Mitarbeiter für den Fall absichern, dass das Unternehmen seinen Hauptsitz in eine andere Stadt verlegt. Entsprechende Medienberichte hatte Nordsee bereits vor fast einem Jahr bestätigt. In Bremerhaven beschäftigt das Unternehmen rund 120 Mitarbeiter.

