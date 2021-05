Stand: 14.05.2021 17:20 Uhr Bremerhaven: Mann bestiehlt Unfallopfer, statt zu helfen

In Bremerhaven ist am Donnerstagabend ein 52 Jahre alter Radfahrer "ohne Fremdeinwirkung" gestürzt. Der Mann lag verletzt auf der Straße, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Laut Zeugenberichten hielt daraufhin ein Auto, der etwa 40 Jahre alte Fahrer sei ausgestiegen und habe das Fahrrad des Verletzten im Kofferraum seines Kombis verstaut. Dann sei der Mann davongefahren. Das hätten unabhängige Zeugen bestätigt, sagte ein Polizeisprecher. Der Autofahrer wurde den Angaben zufolge als schlank beschrieben, er habe eine blaue Jeans, ein Karo-Hemd und eine blaue Strickjacke getragen. Er habe graue Haare. Die Polizei hofft auf weitere Zeugen.

