Stand: 12.03.2022 09:59 Uhr Bremerhaven: Kühlschrank gerät in Brand - Frau verletzt

In Bremerhaven ist am Freitag in einem Mehrfamilienhaus ein Kühlschrank in Brand geraten, dabei wurde eine Frau verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr atmete sie Rauchgas ein und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die anderen Bewohner hatten das Haus in Bremerhaven bereits verlassen, als die Feuerwehr eintraf. Warum der Kühlschrank in der Wohnung der Frau am späten Abend Feuer fing, ist noch unklar. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.03.2022 | 07:00 Uhr