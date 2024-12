Stand: 11.12.2024 12:22 Uhr Kind bringt Umschlag mit Hunderten Euro Bargeld zur Polizei

Ein elfjähriger Junge hat am Montag in Bremerhaven einen Umschlag mit einer mittleren dreistelligen Euro-Summe gefunden. Nach Angaben eines Sprechers gab der Schüler das Kuvert in Begleitung eines Elternteils bei der Polizei ab. Die Beamten lobten ausdrücklich das vorbildliche Verhalten des Jungen und warten nun darauf, dass sich der Besitzer des Geldes meldet. Jeder Fund im Wert vom mehr als 10 Euro muss gemeldet werden. Wer dies nicht tut, mache sich strafbar, so der Sprecher. Die Polizei rät dringend davon ab, Fundsachen in sozialen Netzwerken zu posten.

