Bremerhaven: Kein Rauch mehr - Einsatz auf Schiff beendet Stand: 11.04.2022 17:45 Uhr Nach zehn Tagen hat die Feuerwehr ihren Einsatz auf dem havarierten Frachter "MV Lascombes" im Hafen von Bremerhaven beendet, teilten die Einsatzkräfte am Montag mit.

Seit Freitagabend habe es keine Rauchentwicklung in einer der Ladeluken an Bord des Schiffes gegeben, hieß es. Der 190 Meter lange Frachter fährt unter der Flagge der Marshall-Inseln im Pazifik. Die Bremer Senatorin für Wissenschaft und Häfen, Claudia Schilling (SPD), zeigte sich erleichtert und dankte allen Einsatzkräften sowie dem Hafenkapitän und dem Hafenamt. "Meine Behörde stellte den sicheren Hafenbetrieb trotz der Havarie sicher", sagte Schilling. "Alle Einsatzkräfte zusammen haben durch ihr schnelles Eingreifen und ihr tagelanges Krisenmanagement den Hafen vor Schlimmerem bewahrt."

Immer wieder Rauchentwicklung in den Laderäumen

Der Brand war am 1. April in einem Laderaum voller Holz ausgebrochen. Die 21-köpfige Besatzung hatte das Schiff beim ersten Alarm unverletzt verlassen können. An den Tagen danach wurden immer wieder offene Flammen und Rauch beobachtet, zuletzt stieg am Freitag Rauch aus einem der Laderäume auf. 20 Feuerwehrleute rückten daraufhin an und löschten mehrere kleinere Brandherde.

Frachter liegt im Verbindungshafen

Am Tag zuvor hatte der Kapitän die Feuerwehr alarmiert, weil er eine größere Rauchentwicklung bemerkt hatte. Die Leitstelle beorderte daraufhin zahlreiche Einsatzkräfte, drei Schlepper und Speziallöschgeräte der Feuerwehren Cuxhaven und Brunsbüttel zur Brandstelle.

