Stand: 27.08.2022 14:12 Uhr Bremerhaven: Frau klettert auf 86 Meter hohen Kirchturm

Gefährlicher Ausflug in Bremerhaven: Am Freitagabend ist eine Frau in die Spitze eines 86 Meter hohen Kirchturms geklettert. Dort seilte sie sich an. Wie die Polizei mitteilte, kam die Frau erst nach einigen Stunden freiwillig herunter, begleitet von Hilfskräften. Zuerst hatte die "Nordsee-Zeitung" über den Vorfall berichtet. Der Zeitung zufolge schrie die Frau oben auf dem Turm unablässig. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Gründe für ihr Verhalten sind noch unklar. Die Bürgermeister-Smidt-Gedächtniskirche wird zurzeit umfassend saniert, am Turm steht ein Baugerüst.

