Stand: 20.02.2022 16:02 Uhr Bremerhaven: Feuerwehr rettet Person aus brennender Wohnung

In Bremerhaven hat die Feuerwehr am Samstagabend einen Menschen unverletzt aus einer brennenden Wohnung gerettet. Nur durch den schnellen Einsatz der Rettungskräfte sei es glimpflich ausgegangen, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand in der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus entstanden. Als die Retter eintrafen, war bereits das Dachgeschoss des Hauses komplett verraucht. Die betroffene Wohnung kann vorerst nicht genutzt werden.

