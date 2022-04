Bremerhaven: Feuer auf Frachter "Lascombes" unter Kontrolle

Stand: 08.04.2022 19:15 Uhr

Auf dem Frachter "Lascombes" in Bremerhaven brennt es nicht mehr. Die Lage war laut Feuerwehr am Freitag "stabil und unauffällig". Am Nachmittag habe es eine leichte Rauchentwicklung gegeben.