Stand: 19.01.2022 17:17 Uhr Bremerhaven: Diebe stehlen mehr als 200 BMW-Autoschlüssel

Unbekannte haben bei einer nächtlichen Aktion mehr als 200 Autoschlüssel von BMW-Fahrzeugen von einem Logistikunternehmen in Bremerhaven-Weddewarden gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich bereits am vergangenen Wochenende, wie die Polizei heute mitteilte. Auf mehrere Hunderttausend Euro wird der Sachschaden beziffert. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über Bahngleise und ein Nachbargrundstück auf das Firmengelände, auf dem tausende Neuwagen stünden. Zum Motiv der Täter wird derzeit noch ermittelt. Die Beamten warnten potenzielle Käufer vor Konsequenzen. So sei ein Ankauf gestohlener Ware strafbar. Mögliche Zeugen der Straftat werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

