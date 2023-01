Stand: 17.01.2023 16:21 Uhr Bremerhaven: Dieb klaut 13 Flaschen Whisky aus Ladengeschäft

Gleich 13 Flaschen Whisky hat ein Dieb in einem Verbrauchermarkt in Bremerhaven in seine mitgebrachte Tasche gestopft. Ein Ladendetektiv beobachtete den 35-Jährigen, als er die hochprozentige Ware verstaute und den Laden verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Das berichtet die Polizei. Der Dieb flüchtete zunächst, wurde jedoch von dem Detektiv gestellt. Beide Männer stürzten, blieben aber unverletzt. Der 35-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs verantworten. Denn er hatte bereits Hausverbot in dem Geschäft, weil er bereits zuvor hochprozentige Spirituosen gestohlen hatte.

