Bremerhaven: Bringt "Aktenzeichen XY" Lösung in Cold Case? Stand: 13.01.2022 10:02 Uhr Die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" hat am Mittwoch zwei Tötungsdelikte aus den Jahren 1992 und 1993 in Bremerhaven thematisiert. Die Polizei erhofft sich neue Hinweise zu dem Cold Case.

Innerhalb weniger Monate hatten ein oder mehrere Unbekannte Vanessa W. und Anja W. getötet. Die Polizei sucht "das fehlende Puzzleteil", um die Fälle aufzuklären. "Wir haben die DNA des Täters, daraus ergibt sich eine große Chance zwei Mordfälle aufzuklären", sagte Kriminalhauptkommissar Rainer Brenner, Leiter der Ermittlungsgruppe der Polizei Cuxhaven. Nach einer Sendung im November 2019 waren mehr als 250 Hinweise eingegangen. Die Polizei hat nach eigenen Angaben mehr als 800 Personen überprüft und etwa 450 Speichelproben genommen.

Würgen, Fesseln, Knebeln - Freier mit speziellen Wünschen im Fokus

Die Fahnder suchen Zeugen, die sich in den Jahren 1990 bis 1995 "auf dem Straßenstrich im Bereich Bremerhaven, insbesondere in der Van-Heukelum-Straße und in der Lessingstraße sowie in Bremen, aufgehalten haben und von Freiern berichten können, die mit speziellen, grenzüberschreitenden sexuellen Wünschen aufgefallen sind, zum Beispiel durch Würgen, Fesseln oder Knebeln", so Brenner. Vielleicht sei auch jemand aufgefallen, der sich in besonderem Maße für die Berichterstattung rund um die beiden Tötungsdelikte interessiert hat. Der Täter soll das Seil, mit dem die 22 und 26 Jahre alten Frauen erdrosselt wurden, dem Beamten zufolge extra angefertigt haben.

Täter kommt nicht aus Drogenmilieu

Die Fahnder schließen aus, dass der oder die Täter dem Drogenmilieu zuzuordnen sind. "Es ist uns gelungen, eine Vielzahl von Personen aus dem Drogenmilieu von damals zu ermitteln und zu überprüfen. Damalige Tatverdächtige konnten wir hierbei entlasten", sagte der Leiter der Ermittlungsgruppe. Es sei demnach eher von einem Serientäter auszugehen, der möglicherweise nicht in Niedersachsen und Bremen lebt oder gelebt hat und für weitere Taten infrage kommt. Die Polizei Cuxhaven bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (04721) 57 32 00 oder an jede andere Polizeidienststelle.

