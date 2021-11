Stand: 02.11.2021 08:27 Uhr Bremerhaven: Bau von Offshore-Hafen erneut Fall für Gericht

Im Streit über den Bau des geplanten Offshore-Terminals Bremerhaven (OTB) geht es vor dem Oberverwaltungsgericht Bremen in die nächste Runde. Das Gericht beschäftigt sich in einem Berufungsverfahren mit der Zukunft des Spezialhafens an der Außenweser. Vor knapp drei Jahren hatte das Verwaltungsgericht Bremen weite Teile der Baugenehmigung gekippt, da diese gegen europäische Vorgaben zum Umwelt- und Vogelschutz verstieß. Für eine Umsetzung des Projekts schrieb das Gericht eine verbesserte Planung vor. Künftig soll vom OTB das Material für den Bau von Windkraftanlagen auf See verschifft werden. Schon kurz nach Beginn der ersten Bauarbeiten war 2015 ein vorläufiger Baustopp verhängt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.11.2021 | 06:30 Uhr