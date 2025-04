Stand: 16.04.2025 16:15 Uhr Bremerhaven: Baby kommt im Rettungswagen zur Welt

In einem Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven ist am frühen Mittwochmorgen ein Mädchen geboren worden. Nach Angaben der Feuerwehr sollte die werdende Mutter eigentlich gegen drei Uhr morgens ins Krankenhaus gebracht werden. Doch die Geburt begann demnach bereits während der Fahrt. Die Sanitäter riefen sofort eine Notärztin dazu, sagte ein Feuerwehrsprecher. Allerdings hatte es das Baby offensichtlich eilig: Es sei noch vor Eintreffen der Ärztin zur Welt gekommen. Die Nabelschnur wurde laut Feuerwehr im Rettungswagen durchtrennt. Anschließend wurde die Mutter mit ihrem Neugeborenen in ein Bremerhavener Krankenhaus gebracht. Solche Fälle würden zwar nicht statistisch erfasst, aber eine Geburt in einem Rettungswagen sei sehr selten und auch für die Rettungskräfte etwas Besonderes, sagt ein Feuerwehrsprecher dem NDR Niedersachsen.

Weitere Informationen Nach überraschender Geburt: Vierlinge aus Krankenhaus entlassen Erst während der Geburt im Februar entdeckten Ärzte ein viertes Baby. Sie wurden Mitte Februar per Kaiserschnitt geholt. mehr Mein Einsatz - der NDR Feuerwehr-Podcast Im Podcast „Mein Einsatz“ sprechen Freiwillige Feuerwehrleute mit NDR Reporter Torben Hildebrandt und Feuerwehrfrau Theresa Balzer über Einsätze, die sich ins Gedächtnis eingebrannt haben. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.04.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Feuerwehr