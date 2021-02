Stand: 04.02.2021 10:59 Uhr Bremerhaven: Auto fährt in Hafenbecken

Ein 25-Jähriger ist in der Nacht zu Donnerstag in Bremerhaven mit seinem Auto im Becken des Alten Hafens gelandet. Nach Angaben der Polizei war der Mann von der Straße abgekommen, weil er offenbar abgelenkt war. Obwohl sich das Fahrzeug rasch mit Wasser füllte, konnte er sich selbstständig befreien und an Land retten. Er kam mit leichten Verletzungen zur Beobachtung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr rückte mit 14 Kräften an und hob das Auto mit einem Kran aus dem Wasser, auch Taucher waren im Einsatz.

