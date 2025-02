Stand: 14.02.2025 11:34 Uhr Bremerhaven: A27 nach Unfall in beiden Richtungen voll gesperrt

Die A27 ist bei Bremerhaven nach einem Unfall in beiden Richtungen voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, ist am Freitagvormittag auf Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseestadt ein schwerer Unfall passiert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, weil ein Reifen geplatzt war. Der Lkw kollidierte mit der Mittelschutzleitplanke. Auch ein weiteres Auto wurde in den Unfall verwickelt. Ob es Verletzte gibt, ist unbekannt. Wegen des Unfalls kann es auch zu Behinderungen im Stadtverkehr in Bremerhaven kommen.

