Stand: 27.07.2022 10:47 Uhr 29-Jähriger stirbt bei Hausbrand in Bremerhaven

Beim Brand eines viergeschossigen Wohnhauses in Bremerhaven ist in der Nacht zu Mittwoch ein Bewohner gestorben. Einsatzkräfte fanden den 29-Jährigen leblos in der Brandwohnung im Dachgeschoss. Alle anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich rechtzeitig retten. Feuer und Löschwasser haben das Haus so in Mitleidenschaft gezogen, dass es vorerst unbewohnbar ist. Die Brandursache ist noch nicht ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.07.2022 | 09:30 Uhr