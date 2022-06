Stand: 12.06.2022 10:50 Uhr Bremerhaven: 120 Menschen werden an der Weser getauft

Direkt an der Weser in Bremerhaven feiern die christlichen Kirchen heute ein großes ökumenisches Tauffest unter freiem Himmel. Nach einem Gottesdienst im Weserstrandbad sollen rund 120 Babys, Kinder, Jugendliche und Erwachsene getauft werden. 20 Pastorinnen und Pastoren geben ihnen den Segen Gottes. Mehr als 1.400 Gäste sind angemeldet. Es ist das größte Tauffest an der Nordseeküste und in der hannoverschen Landeskirche. Diese feiert 2022 ein "Jahr der Taufe".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.06.2022 | 07:00 Uhr