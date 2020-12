Stand: 27.12.2020 11:43 Uhr Bremens Verkehrssenatorin will Tempo 130 auf Autobahnen

Die Bremer Verkehrssenatorin Maike Schaefer hat angekündigt, sich als Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz für ein generelles Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen einzusetzen. Schäfer übernimmt am 1. Januar als erste Grünen-Politikerin für zwei Jahre den Vorsitz der Konferenz, in der die Verkehrsminister der Bundesländer zusammenarbeiten. "Tempo 130 ist inzwischen, auch wenn man sich Europa anschaut, 'State of the Art'", sagte Schäfer. "Nirgendwo sonst darf man so rasen wie in Deutschland." Das Tempolimit sei sowohl wichtig für den Klimaschutz als auch für die Verkehrssicherheit.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.12.2020 | 07:00 Uhr