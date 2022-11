Stand: 08.11.2022 09:27 Uhr Bremen will Jade-Weser-Port mit Millionenbetrag unterstützen

Die Stadt Bremen plant, den JadeWeserPort in Wilhelmshaven mit einem zusätzlichen Millionenbetrag wirtschaftlich zu fördern. Der Senat will dafür insgesamt mehr als neun Millionen Euro für dieses und das kommende Jahr frei geben. Mit dem Geld sollen fehlende Umsätze am Tiefwasserhafen wegen der Corona-Krise seit 2020 ausgeglichen werden. Die Pandemie hatte weltweit zu Einbrüchen bei den Container-Umschlägen geführt. Die Stadt Bremen ist zu knapp 50 Prozent an der JadeWeserPort-Gesellschaft in Wilhelmshaven beteiligt. Die restlichen Anteile hält das Land Niedersachsen.

