Stand: 20.01.2022 10:14 Uhr Bremen testet ein neues Warnsystem für den Katastrophenfall

Bremen testet den Einsatz von digitalen Werbetafeln als Warnsystem für den Katastrophenfall. Über die Tafeln, die an Straßenbahnhaltestellen hängen sollen, sollen die Menschen vor möglichen Katastrophenfällen gewarnt werden können. Die Werbetafeln werden dafür mit einem Warnsystem des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe verknüpft. Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) will das Projekt am Donnerstagnachmittag vorstellen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.01.2022 | 13:30 Uhr