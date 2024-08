Stand: 16.08.2024 08:47 Uhr Tote Frau in Achterdieksee in Bremen gefunden

Ein Schwimmer hat am Dienstagabend im Bremer Achterdieksee eine Leiche in zwei Metern Tiefe entdeckt. Gemeinsam mit anderen Badegästen habe der Mann die tote Frau an das Ufer des Baggersees im Ortsteil Oberneuland gezogen, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. In der Nähe des Ufers wurden Badesachen und persönliche Gegenstände der 78-Jährigen gefunden. Die Polizei ermittelt nun zur Todesursache.

