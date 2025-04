Stand: 15.04.2025 20:06 Uhr Bremen: Seniorin verhindert Trickbetrug - Verdächtigen ermittelt

In Bremen hat eine 88-Jährige am Montag einen Trickbetrug verhindert. Nach Angaben der Polizei von Dienstag hatte eine angebliche Polizistin die Seniorin am Telefon kontaktiert und den Besuch eines Kollegen angekündigt. Er wollte der Frau demnach Fotos von Verdächtigen zeigen. Bei seinem Besuch forderte der Mann laut Polizei später Bargeld und Schmuck zur "sicheren Verwahrung". Die Seniorin gab dem vermeintlichen Beamten Bargeld. Als sie später weiteres Geld bei einer Bank abheben und ihm geben sollte, wurde sie laut Polizei misstrauisch. Sie rief mit Hilfe eines Passanten die Polizei. Einsatzkräfte in Zivil nahmen den mutmaßlichen Täter bei seinem zweiten Besuch vorläufig fest, so die Bremer Polizei.

