Stand: 23.03.2025 20:35 Uhr Sanitäter will Fahrer helfen und wird aus dem Auto geschleudert

Ein Rettungssanitäter ist während eines Einsatzes in Bremen aus einem Auto geschleudert und anschließend erneut von dem Fahrzeug getroffen worden. Der 48-jährige Sanitäter erlitt diverse Prellungen und Hautabschürfungen, teilte die Polizei mit. Der Sanitäter und ein Kollege waren demnach zuvor am Donnerstagabend zu einem vermeintlich bewusstlosen Mann in einem Auto im Stadtteil Walle gerufen worden. Als einer der Sanitäter nach dem Mann sah, wurde dieser wach und gab Gas, so die Polizei. Dabei wurde der Helfer zunächst aus dem Auto geschleudert und danach von dem Auto getroffen. Dem Sanitäter und seinem Kollegen gelang es, den Autofahrer zu stoppen. Die Polizei fand Kokain und Heroin bei ihm. Zudem war das Auto gestohlen gemeldet und der Fahrer hatte keinen gültigen Führerschein. Die Beamten leiteten diverse Strafanzeigen ein.

