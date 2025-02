Mysteriöses Objekt auf Damen-WC sorgt für Polizeieinsatz an Uni Stand: 02.02.2025 14:46 Uhr Der Fund einer vermeintlichen Spionagekamera auf einem Damen-WC hat zu einem Polizeieinsatz an der Universität Bremen geführt. Was als brisante Enthüllung begann, endete jedoch mit einer überraschenden Wendung.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte eine Reinigungskraft das verdächtige Gerät am Freitag in einem Toiletten-Trakt der Uni im Ortsteil Lehe gefunden. Die Universitätsleitung habe daraufhin direkt reagiert - und Studierende "nicht nur vor Ort mit Aushängen, sondern dank sozialer Netzwerke in ganz Bremen" informiert, heißt in einer Polizei-Mitteilung. In der Folge hätten sich zahlreiche besorgte Studierende bei den Beamten gemeldet.

Polizei: Vermeintliche Kamera entpuppt sich als Diktiergerät

Einsatzkräfte der Polizei fuhren daraufhin am Samstagvormittag zur Uni, um die Toiletten zu inspizieren - "mit negativem Ergebnis", so der Sprecher. Beim Überprüfen der vermeintlichen Kamera habe sich herausgestellt, dass es sich um ein gewöhnliches Diktiergerät handelte. Für die Polizei in Bremen sei der Fall damit noch nicht vorbei, heißt es in der launigen Mitteilung: "Die große Frage bleibt: War es ein vergessener Lernhelfer, ein missglückter Scherz oder doch ein (sehr ungeschickter) Lauschangriff? Die Ermittlungen dauern an - wir bleiben dran!" In der Zwischenzeit dürften aber alle erleichtert durchatmen. "Die Toiletten bleiben weiterhin ein sicherer Rückzugsort", so der Polizeisprecher.

