Stand: 29.10.2024 10:21 Uhr Bremen: Müllwagen fährt gegen ein Baugerüst - zwei Schwerverletzte

Ein Müllwagen ist am Montagmittag in Bremen gegen ein Baugerüst in einer Baustelle gefahren. Laut Polizei wurden dabei zwei Arbeiter schwer verletzt. Die beiden 22 und 32 Jahre alten Männer, die sich auf dem Gerüst befanden, stürzten aus zwei beziehungsweise vier Metern in die Tiefe. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Den Angaben zufolge schweben sie nicht in Lebensgefahr. Durch die Rettungsarbeiten kam es im Bereich der Altstadt zu Verkehrsbehinderungen. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 zu melden.

VIDEO: Zwei Schwerverletzte bei Gerüstunfall in Bremen (1 Min)

