Stand: 04.09.2024 12:47 Uhr Bremen: Mann setzt sich in Polizeiauto statt ins Drogen-Taxi

Die Orientierungslosigkeit eines möglichen Drogen-Käufers hat der Bremer Polizei am Dienstagabend geholfen, einen mutmaßlichen Drogen-Dealer zu fassen. Nach Angaben der Beamten war ein Mann von sich aus in ein parkendes Zivilfahrzeug der Polizei gestiegen. Der Gast streckte demnach dem Beamten am Steuer die Hand entgegen und fragte, ob er nicht losfahren wolle. Als der verdutzte Zivilpolizist dies ablehnte, wurde dem Mann klar, dass er sich offenbar in das falsche Auto gesetzt hatte. Erschrocken sei er aus dem Wagen gesprungen und zu einem anderen, nur wenige Meter entfernt geparkten Auto gelaufen - offenbar das eigentlich gesuchte Drogen-Taxi. Denn dieses Auto habe aus den offenen Fenstern stark nach Marihuana gerochen, so die Polizei. In dem Wagen fanden die Beamten knapp 300 Gramm Marihuana, zwei Messer, viel Bargeld und hochwertige Mobiltelefone.

