Stand: 17.09.2024 09:17 Uhr Mann durch Messerstiche schwer verletzt: Polizei fasst Verdächtigen

Nach einer Messerattacke auf einen 26-Jährigen in Bremen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 30 Jahre alte Mann soll am Freitag mit drei Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren unterwegs gewesen sein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Vor einem Haus im Stadtteil Gröpelingen habe er das Opfer bedrängt und angegriffen. Der 26-Jährige habe seinen Bruder angerufen, der ihm mit einer weiteren Person zu Hilfe geeilt sei. Daraufhin habe der 30-Jährige dem 26-Jährigen mit einem Messer in den Oberkörper gestochen. Der mutmaßliche Täter und seine Begleiter seien anschließend mit dem Auto geflüchtet, so die Polizei. Das Opfer kam in ein Krankenhaus. Die Begleiter des Tatverdächtigen hätten sich später gestellt, hieß es. Nach intensiver Fahndung konnten Spezialkräfte demnach auch den Verdächtigen festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen erging ein Haftbefehl gegen den 30-Jährigen. Die Beamten gehen bei der Tat von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Die Hintergründe sind laut Polizei noch unklar.

